Фармаколог допустил побочки при лечении COVID-19 средством от алкоголизма

Применение лекарства от алкоголизма в борьбе с коронавирусом может быть чревато побочными эффектами. Такое мнение высказал в понедельник, 13 декабря, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

Ранее ученые Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы заявили, что препарат от алкоголизма дисульфирам показал эффективность против COVID-19, сообщается на сайте aif.ru. По их данным, у пациентов, лечившихся этим препаратом, риск заболеть коронавирусом был на 34% ниже. Также ни один из них не умер от коронавирусной инфекции.

По словам Кондрахина, то, что препарат эффективен в борьбе с COVID-19, пока является только гипотезой, которая требует дальнейшего изучения и клинических испытаний. При этом он отметил, что 34% — не очень высокий показатель. Обычно для средства требуется 80% или хотя бы процентов 65–70.

«Могут быть побочные действия на попадание спирта в организм. Большинство препаратов, которыми мы обрабатываем руки, на основе спирта, соответственно, вдыхаются пары спирта. Такие вещества, как корвалол, валокордин, валерьянка, спиртосодержащие. Можно ли применять? Скорее всего, нет, поэтому я пока настороженно отношусь к этому препарату», — сказал клинический фармаколог в разговоре с Lenta.Ru.

Первыми на дисульфирам обратили внимание российские ученые. Летом прошлого года группа химиков из НИУ ВШЭ и Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН с помощью молекулярного моделирования обнаружила, что дисульфирам может использоваться и для борьбы с SARS-CoV-2. Статья об открытии была опубликована в июльском номере журнала Mendeleev Communications.

Сегодня исследование механизма действия этого препарата всё еще в процессе, сообщил «Известиям» заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.

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