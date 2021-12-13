В бундестаге заявили о недопустимости вмешательства ЕС в дела Польши

Евросоюз шантажирует Польшу штрафами и невыплатой субсидий. Об этом в понедельник, 13 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон, добавив, что вмешательство ЕС во внутренние дела Польши недопустимо.

«Евросоюз шантажирует государство, угрожая штрафами в размере €1 млн в день и невыплатой субсидий. Это недопустимое вмешательство во внутренние дела Польши, тем более что Европейский конституционный суд еще не вынес решения по возражениям Польши. Польша — суверенное государство, которое защищает свою конституцию. Бюрократы ЕС изо всех сил пытаются осуществить свою мечту о Соединенных Штатах Европы и, очевидно, не боятся шантажа. Польша права, защищаясь от этого», — подчеркнул он.

Накануне польский министр юстиции Збигнев Зебро заявил о том, что, если Евросоюз примет решение лишить Польшу финансирования и продолжит оказывать на нее давление в вопросе верховенства закона, Варшаве следует приостановить членские взносы ЕС, а также начать накладывать вето на все решения, принимаемые в Брюсселе.

По его словам, такой шаг будет вполне оправданным на фоне того, что ЕС незаконно отказывает республике в средствах из общего бюджета, в который она тоже вкладывается.

27 октября стало известно, что суд Европейского союза наложил на Польшу штрафы в €1 млн в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. В свою очередь, замминистра юстиции страны Себастьян Калета назвал такое решение узурпацией и шантажом. По его словам, это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство собственного государства.

До этого премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС беседой с пистолетом у виска. По его мнению, если Еврокомиссия хочет найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов, пока Польша не выполнит ряд постановлений Европейского суда, связанных с ее судебной реформой.

7 октября Конституционный суд Польши постановил, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции. В совете министров страны считают, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза.