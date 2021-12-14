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Астролог назвала лучшие цвета одежды для встречи Нового года

Астролог Архангельская рассказала, в каких цветах стоит встречать Новый год
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Астролог Ольга Архангельская рассказала «Известиям», каких цветов и правил стоит придерживаться, встречая предстоящий 2022 год Голубого (Черного) Водяного Тигра.

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По словам эксперта, 2022 год обещает быть энергичным, поэтому лучше направить все силы в созидательное русло, быть смелыми и решительными, достигать своих целей.

«Тигр не любит несправедливости. Не стоит обижать тех, кто слабее. Водная стихия животного смягчит излишний темперамент и резкость Тигра, придаст дипломатичности и гибкости. Не стоит забывать, что суть этого зверя — царственность. Тигр не переносит конкуренции, поэтому постарайтесь встретить Новый год не в кричащих и ярких одеждах», — объяснила Архангельская.

В одежде и украшении интерьера лучше придерживаться песочных, голубых, золотистых, бирюзовых, коричневых и синих оттенков. Также подойдут цвета морской волны и черный.

«В западной стороне дома уместно поставить небольшой декоративный фонтанчик с подсветкой, а если там будет изображение или статуэтка тигра — это обязательно понравится хозяину предстоящего года. На праздничный стол поставьте лучшую посуду. Сервировка стола не должна быть вычурной, но обязательно изысканной и с шиком», — отметила астролог.

Говядину, морепродукты, дичь, острые приправы и соусы, газированные напитки, корейскую кухню, крупы и злаки, рыбу лучше исключить. Подойдет мясо курицы, индейки, кролика, гуся, барашка, изобилие сочных фруктов и овощей. Блюда желательно запекать, жарить на гриле или подавать в сыром виде.

Встречать Новый год можно как дома, так и в гостях, в небольшой и уютной компании хороших друзей и родственников, заключила Архангельская.

11 декабря были опубликованы результаты опроса сервиса SuperJob, согласно которому главной новогодней традицией россияне считают встречи с родными и друзьями, на втором месте у граждан находятся украшение елки и создание новогоднего уюта дома.

У 5% россиян любимой традицией является загадывание желаний под бой курантов, тогда как у 4% — хороший отдых, салюты и застолье, а еще у 3% — приготовление праздничных блюд. Поход в баню и просмотр новогодних фильмов предпочитают 2% опрошенных.

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