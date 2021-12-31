След в истории: самые значимые события года

Одним из самых громких событий начала 2021 года стал штурм и захват Капитолия. Сторонники проигравшего выборы Трампа после его нескольких заявлений о нарушениях в ходе голосования и призывов сражаться прорвались через службу безопасности и на несколько часов заняли часть здания, нанеся ему ущерб. В результате погибли 4 человека, десятки получили тяжелые ранения. Чем еще запомнится миру 2021-й — в фотогалерее «Известий»