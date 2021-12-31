След в истории: самые значимые события года

Одним из самых громких событий начала 2021 года стал штурм и захват Капитолия. Сторонники проигравшего выборы Трампа после его нескольких заявлений о нарушениях в ходе голосования и призывов сражаться прорвались через службу безопасности и на несколько часов заняли часть здания, нанеся ему ущерб. В результате погибли 4 человека, десятки получили тяжелые ранения. Чем еще запомнится миру 2021-й — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Весной Индию накрыл коронавирусный шторм - ежедневно в стране выявлялись сотни тысяч зараженных, погибших массово кремировали прямо на улицах
На весь экран
Фото: Getty Images/Dean Mouhtaropoulos
На «Евровидении» победила итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Представляющая Россию с песней Russian Woman Манижа заняла девятое место
На весь экран
Фото: Getty Images/Pascal Le Segretain
Одним из самых запоминающихся и обсуждаемых событий 74-й Каннского кинофестиваля стал выход модели Беллы Хадид в актуальном аксессуаре в форме бронхов. Главный приз получил хоррор «Титан» Жюли Дюкорно, а Гран-при достался картине финна Юхо Куосманена «Купе номер шесть», снятый с участием российского актера Юры Борисова и при поддержке Минкульта России
На весь экран
Фото: REUTERS/Marko Djurica
На Олимпиаде в Токио победу в медальном зачёте одержала сборная США: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды. На втором месте оказался Китай, на третьем — Япония. Россия заняла пятое место: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды
На весь экран
Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ivan Nikiforov
Летом Якутию охватили природные пожары, их площадь достигла нескольких миллионов гектаров, что стало рекордом за последние 10 лет
На весь экран
Фото: REUTERS/Staff Sgt. Brandon Cribelar/U.S. Marine Corps
На фоне вывода американских войск из Афганистана талибы («Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в августе захватили всю территорию страны. Президент и многие высокопоставленные чиновники бежали, пытались покинуть родину и местные жители, некоторые погибли в аэропорту, откуда улетали последние американские самолеты
На весь экран
Фото: REUTERS/Fred Greaves
Калифорния в этом году столкнулась с сильнейшими природными пожарами в истории штата. Огнем были уничтожены сотни домовладений, основанный в XIX веке во время золотой лихорадки город Гринвилл стерт с лица Земли
На весь экран
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Активизировавшийся в сентябре на Канарах вулкан Кумбре-Вьеха повредил и уничтожил почти 3 тыс. зданий, более тысячи га земли выжжено, тысячам людей пришлось покинуть свои дома. Извержение продолжается
На весь экран
Фото: Getty Images/Kevin Winter
Певица Бритни Спирс, которой исполнилось 40, была освобождена от опеки отца, продолжавшейся 13 лет
На весь экран
Фото: REUTERS/Amir Cohen
В израильской пустыне Негев запустили самый масштабный симулятор жизни на Марсе. Там будут изучать последствия загрязнения окружающей среды земными микробами, изменения в ЖКТ астронавтов от новой диеты, уровень депрессии и тревожности во время и после миссии, необходимую скорость передачи данных между планетами для эффективных исследований, а также испытывать марсоход Exoscot и скафандры
На весь экран
Фото: REUTERS/Roscosmos/Pavel Kassin
В октябре в составе экипажа астронавтов на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они снимали первый космический художественный фильм под названием «Вызов»
На весь экран
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Международный саммит по климату COP26, проходивший в Глазго, сопровождался волной массовых протестов по всему миру. Тысячи человек в разных странах мира вышли на демонстрации, чтобы заявить, что мировые лидеры недостаточно активно борются с глобальным потеплением
На весь экран
Фото: Getty Images/Polish Ministry of National Defence/Irek Dorozanski
В 2021 г. обострился миграционный кризис на белорусско-польской границе. Тысячи беженцев разместились в лесу на территории Белоруссии, у забора из колючей проволоки, воздвигнутого поляками. Они требуют пропустить их в ЕС, чтобы добраться до Германии. Оставаться на территории Польши, Белоруссии или возвращаться домой они не намерены
На весь экран
Фото: REUTERS/Jennifer Gauthier
Канадскую провинцию Британская Колумбия в ноябре накрыла «худшая буря столетия». Продолжавшийся несколько дней мощный ливень вызвал наводнения и оползни, разрушения автомобильных и железных дорог
На весь экран
Фото: REUTERS/Al Drago
19 ноября произошло самое длительное за последние 500 лет лунное затмение, названное «кровавым» за необычайно багровый для лунного диска цвет
Столицу Индии в ноябре постигла двойная экологическая катастрофа. Река Ямуна — один из священных водоемов в Нью-Дели — покрылась токсичной белой пеной из-за сброшенных в нее промышленных отходов. Кроме того, из-за пожаров для расчистки сельскохозяйственных земель и фейерверков в честь главного индуистского праздника Дивали Дели окутал густой смог
На весь экран
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ari Bowo Sucipto
Извержение вулкана Семеру на острове Ява унесло жизни нескольких десятков человек — внезапно выброшенный из кратера пепел засыпал несколько деревень
На весь экран
Фото: REUTERS/Cheney Orr
В результате мощнейшего торнадо в американском штате Кентукки погибли более 80 человек, под завалами разрушенных зданий продолжают искать пропавших без вести. Еще в нескольких штатах ураган унес жизни десяти жителей
На весь экран
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Титул «Мисс Вселенная – 2021» выиграла 21-летняя представительница Индии Харназ Сандху
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.