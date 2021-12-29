Кусок истории: чем запомнится 2021-й

Определяющим событием в жизни россиян в этом году, как и для всего человечества, стала продолжающаяся пандемия коронавируса. Снимок из «красной зоны» резервного госпиталя в АТЦ «Москва» и другие события года — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В условиях пандемии всё более популярным у серферов становится Халактырский пляж на Камчатке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Сотрудник ОМОНа в день рассмотрения дела Алексея Навального в Московском городском суде
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сжигание 24-метрового замка корона-людоеда на Масленице в Никола-Ленивце
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Всадник Кремлевской школы верховой езды поздравляет женщин с 8 Марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Парад Победы на Красной площади
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Показательные выступления российских военнослужащих на территории военного городка под Степанакертом в первую годовщину введения миротворческого контингента в Нагорном Карабахе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Летний потоп в Керчи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Российская гимнастка Дина Аверина на Олимпиаде в Токио
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Уборка розовой соли на озере Сасык-Сиваш в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
2С5 «Гиацинт» — армейская самоходная пушка — отрабатывает задачи противодесантной обороны побережья на сахалинском тактическом поле «Таранай»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Паралимпийская сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Финальное шоу всероссийского конкурса «Миссис Россия – 2021» в концертном зале «Мир»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
В Гостином Дворе развернут гигантский павильон вакцинации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Рыцарский турнир на арт-кластере «Таврида» в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Международный авиационно-космический салон – 2021 в Жуковском
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Тлеющие торфяники в Екатеринбурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Встреча России и Финляндии на чемпионате Европы по футболу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Свечи и цветы у представительства Кузбасса в Москве в память о шахтерах, погибших на «Листвяжной»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» со стартовой площадки космодрома Байконур. Космический аппарат доставил на МКС двух японских туристов — бизнесмена Юсаку Маэзава и продюсера Йозо Хирано, а также 162 кг полезных грузов, в том числе поздравления, подарки и новогодние угощения космонавтам, материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Рубка главной новогодней елки страны в подмосковном Щелково
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Президент РФ Владимир Путин дает ежегодную большую пресс-конференцию в Центральном выставочном зале «Манеж»
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