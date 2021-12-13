В Санкт-Петербурге загорелся склад вещевого рынка

Склад вещевого рынка загорелся во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. На место прибыли пожарные. Об этом 13 декабря сообщает ГУ МЧС России по городу в Telegram.

«Горение происходит в трех ангарах на общей площади 1200 кв.м. Сохраняется угроза распространения [огня] на рядом стоящие ангары», — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлечено 13 единиц техники и 62 человека личного состава. По данным МЧС, информация о пострадавших не поступала.

11 декабря сообщалось, что произошел пожар на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону. В результате горения произошло частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет.