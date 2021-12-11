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Склад загорелся в Ростове-на-Дону на площади 1,6 тыс. кв. м

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Пожар произошел на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону, по последним данным огнем охвачено 1680 кв. м. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба регионального главка МЧС.

Речь идет о здании в Машиностроительном переулке. В момент происшествия людей внутри не было.

Группировка сил и средств для тушения возгорания увеличена до 99 человек и 30 единиц техники. Пожару присвоен третий ранг сложности.

В настоящий момент на месте проводятся замеры воздуха. По данным Роспотребнадзора, превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) не выявлено.

Ранее в этот день пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома на востоке Москвы, в результате пострадали четыре человека. Среди них — двое несовершеннолетних. Возгорание уже ликвидировано.

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