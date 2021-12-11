Четыре человека пострадали при пожаре в квартире в Москве

Пожар вспыхнул в квартире пятиэтажного дома на востоке Москвы, пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС 11 декабря.

Среди потерпевших — двое несовершеннолетних.

Огонь распространился на площади 10 кв. м, возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются.

Накануне пожар произошел в столичном ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» на улице Саляма Адиля. В помещении на восьмом этаже наблюдалось открытое горение, пожару был присвоен второй ранг сложности.

Информации о пострадавших не поступало.