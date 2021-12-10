Пожар в московской больнице ликвидировали

Пожар в больнице на северо-западе Москвы ликвидирован. Как сообщили в столичном ГУ МЧС, к 20:18 возгорание локализовали на площади 5 кв. м, а к 20:20 полностью потушили.

Речь идет о ФГБУ «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих» на улице Саляма Адиля. В помещении на восьмом этаже наблюдалось открытое горение, пожару был присвоен второй ранг сложности.

Как отметили в МЧС, загорелось складируемое оборудование.

По данным «Известий», проводилась эвакуация людей из здания. Информации о пострадавших не поступало.