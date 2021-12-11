Обрушение кровли произошло при пожаре на складе в Ростове-на-Дону

Частичное обрушение кровли произошло при пожаре на складе лакокрасочных изделий в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональном главке МЧС 11 декабря.

По состоянию на 19:30 мск возгорание в здании в Машиностроительном переулке удалось локализовать на площади 1400 кв. м.

К тушению привлечены 99 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Пожару присвоен третий ранг сложности. Погибших и пострадавших нет, сообщил начальник ГУ МЧС по региону Сергей Филиппов.

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно-допустимой концентрации (ПДК) не выявлено.