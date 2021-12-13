Метеоролог пообещал москвичам «погодный сэндвич»

Теплую погоду в Москве сменят снегопады и морозы, создавая таким образом «погодный сэндвич» с разными температурными слоями, сообщил 13 декабря ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Декабрь продолжит напоминать погодный сэндвич с прослойками тепла и холода. Ударившие накануне аномальные холода в предстоящую неделю сменятся теплым дыханием Атлантики, что не только вернет температурные показатели в норму, но и превысит ее», — цитирует его «РИА Новости».

По словам метеоролога, грядущее потепление не сумеет уничтожить потенциал зимы с мощными сугробами и морозами, «опережающими климатический календарь на целых две-три недели».

При этом, добавил специалист, потепление будет происходить в условиях высокой влажности, ухудшения видимости и выпадения небольшого снега.

«Исключением станет вечер понедельника и ночь на вторник, когда пройдут интенсивные снегопады с общим количеством осадков до 5–7 мм, что составляет около 10% месячной нормы», — отметил Тишковец.

Согласно мнению синоптика, благодаря обильному снегопаду к утру вторника высота снежного покрова в Москве подрастет с нынешних 14–19 см до 20–25 см, что соответствует климатическим показателям первой и второй декады января.

Синоптик назвал оттепельным четверг, который будет характеризоваться слабым плюсом, мокрым снегом, переходящим в дождь, и слякотью. Однако уже к вечеру пятницы температура воздуха начнет опускаться, на подтаявшей земле образуется гололедица, пойдут умеренные снегопады.

А уже в выходные ночью похолодает до –5…–7, днем температура будет не выше –1…–6 градусов, что «точь-в-точь укладывается в многолетнюю норму декабря». В эти дни пойдут обильные снегопады, сугробы вырастут до 25–30 см, что «в два раза больше нормы и соответствует климату второй половины января», добавил Тишковец.

Третья декада декабря начнется с усиления морозов, это подтвердит долгосрочный прогноз о снежном и умеренно холодном месяце, что в целом соответствует статусу русской зимы, заключил метеоролог.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе на всей европейской территории России установится теплая погода. По словам синоптика, это будет связано с метеорологическим явлением, которое «перекрывает север» и предотвращает вторжение холодных воздушных масс.

12 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в начале следующей недели в Москве. При этом, по ее словам, в столице ожидается снегопад, который начнется в ночь на понедельник, выпадет до 4 см осадков.