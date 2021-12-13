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Вильфанд спрогнозировал теплую неделю в европейской части РФ

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Теплая погода на следующей неделе установится на всей европейской территории России, сообщил 13 декабря научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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По словам синоптика, это будет связано с метеорологическим явлением, которое «перекрывает север» и предотвращает вторжение холодных воздушных масс.

«В течение всей недели на европейской территории России будет теплая и даже очень теплая погода», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, в четверг-пятницу в Северо-Западном федеральном округе температура будет выше нормы на 7-8 градусов. Кроме того, на юге, в Краснодарском крае, Ростовской области, самая теплая погода будет в начале недели: она понимается выше нормы на 4-6 градусов.

Что касается регионов Поволжья, Рязанской и Владимирской областей, то к концу недели там температура поднимется на 8-9 градусов выше нормы, добавил он.

12 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала потепление в начале следующей недели в Москве. При этом, по ее словам, в столице ожидается снегопад, который начнется в ночь на понедельник, выпадет до 4 см осадков.

Вильфанд 10 декабря также рассказал о потеплении в столичном регионе на следующей неделе. По его словам, с воскресенья, 12 декабря, в Москве температура повысится на 9–11 градусов.

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