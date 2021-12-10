Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве на следующей неделе

В воскресенье в Москве температура повысится на 9-11 градусов и продолжит расти в начале следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В воскресенье начнется повышение температуры. Говорить о потеплении как-то язык не поворачивается, потому что температура все еще будет ниже нормы, но всего лишь на 1-2 градуса», — приводит его слова ТАСС 10 декабря.

Вильфанд уточнил, что 12 декабря днем температура в столице достигнет –2…–4 градуса. Ко вторнику температура устремится к нулю, то есть можно говорить о вероятности оттепели, рассказал он.

8 декабря главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве на следующей неделе ожидается повышение температуры.

При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей о «сибирских» морозах в ближайшие дни.