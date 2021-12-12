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Синоптик рассказала о погоде в Москве на следующей неделе

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В начале следующей недели в Москве немного потеплеет, ожидается снегопад. Об этом в воскресенье, 12 декабря, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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«Антициклон, который обеспечивал нас солнечной и морозной погодой, движется на восток. Давление в столичном регионе будет понижаться, также увеличится облачность», — рассказала она.

Снегопад начнется в ночь на понедельник, выпадет до 4 см осадков, отметила Позднякова в беседе с RT. C Атлантики начнет приходить более теплый воздух.

«Ночная температура завтра будет в пределах –2...–4 градусов, дневная чуть выше — –1...–3 градуса. В ночь на вторник небольшой снежок еще сохранится, а вот день будет без осадков», — рассказала специалист.

Днем во вторник, 14 декабря, ожидается температура воздуха около минус 3 градусов, в среду будет облачно, местами с прояснениями, без осадков.

С четверга в Москву и область станет поступать более теплый воздух. Ожидается оттепель с температурой на пять градусов выше климатической нормы.

10 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление в столичном регионе на следующей неделе. По его словам, уже в воскресенье в Москве температура повысится на 9–11 градусов.

По его словам, столбики термометров покажут температуру около нуля градусов уже во вторник.

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