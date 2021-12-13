Украина продолжает стягивать вооружения к линии соприкосновения

После переговоров президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным, а затем с Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров обстановка в Донбассе относительно успокоилась, рассказали «Известиям» в ДНР и ЛНР.

После 7 декабря зафиксировано четыре случая нарушения огня, а всего за прошедшую неделю — пять, сообщил замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В ноябре фиксировали от 10 до 30 нарушений в сутки.

Впрочем, по словам Басурина, это не отменяет провокационных действий со стороны ВСУ и трагедий. Так, в минувшую пятницу на западной окраине Донецка в районе шахты «Трудовская» украинские военные сбросили с беспилотника на жилой сектор взрывное устройство. Его обнаружили жители окрестных домов, место оцепили военнослужащие ДНР. Однако при обезвреживании боеприпаса произошел его подрыв. Один из бойцов погиб на месте. Другой лишился обеих рук и скончался на следующий день.

«Несмотря на снижение числа обстрелов, противник продолжает накапливать тяжелую технику вблизи линии разграничения, — сообщил Эдуард Басурин. — Это танки Т-80 и Т-64, артиллерия, в том числе гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», зенитные установки ЗУ-23. При этом, согласно Минским договоренностям, те же танки должны находиться не менее чем в 25 км от линии соприкосновения, ствольная артиллерия — в 50, реактивные установки — в 120. Наши разведданные говорят, что железнодорожные эшелоны с тяжелой техникой в зону боевых действий подходят непрерывно».

Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, за последнюю неделю в Луганской народной республике не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. При этом стягивание тяжелой техники, как и в ДНР, вооруженными формированиями Украины тоже не прекращается.

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Страна конфликта: Киев продолжает стягивать силы к линии соприкосновения