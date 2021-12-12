МВД раскрыло причину задержания фанатов ХК ЦСКА в Ярославле

Сотрудники ОМОНа задержали нескольких болельщиков ХК ЦСКА в ходе матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом», поскольку на них не было защитных масок, сообщает 12 декабря пресс-служба МВД России.

При этом уточняется, что задержаны были трое мужчин 1976, 1985 и 1994 годов рождения, а не пятеро, как сообщалось ранее.

«В городе Ярославле во время проведения хоккейного матча сотрудниками охранного предприятия было выявлено несколько граждан, находившихся на трибуне без средств индивидуальной защиты органов дыхания и не реагировавших на замечания», — пояснили в МВД.

Как добавили в ведомстве, после того как мужчин вывели с трибуны, их доставили в ОМВД по Красноперекопскому городскому району.

В отношении всех троих составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). При этом двум из них предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, еще одного обвиняют в неповиновении правоохранителю.

Как ранее рассказал один из задержанных болельщиков ЦСКА Дмитрий, в начале матча на сектор вдруг зашел ОМОН и начал задерживать людей. Сам он, по его признанию, был задержан за отсутствие защитной маски.

В свою очередь, пресс-служба ХК ЦСКА сообщила, что в данный момент представители клуба тесно контактируют с правоохранительными органами Ярославля и прилагают все усилия, чтобы помочь задержанным болельщикам.