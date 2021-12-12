Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переброске Западом на Украину «боевиков»
Мир
ВОЗ заявила о распространении штамма «Омикрон» в 63 странах мира
Мир
Суд Литвы признал сделку Inta с китайской компанией угрозой нацбезопасности
Общество
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
Мир
Президент Эстонии отказался ехать на зимнюю Олимпиаду в Пекине
Мир
Смертность в США от COVID-19 достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»
Спорт
Протест Mercedes на итог Гран-при Абу-Даби «Формулы-1» отклонен
Спорт
ХК ЦСКА отреагировал на задержание своих фанатов на матче с «Локомотивом»
Мир
Глава минобороны Украины обвинил ФРГ в блокировке поставок оружия НАТО в Киев
Происшествия
В Воронеже задержан подозреваемый в нападении с ножом на двух мужчин таксист

МВД раскрыло причину задержания фанатов ХК ЦСКА в Ярославле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ОМОНа задержали нескольких болельщиков ХК ЦСКА в ходе матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом», поскольку на них не было защитных масок, сообщает 12 декабря пресс-служба МВД России.

Испытательный смог: ЦСКА наказан закрытием фан-сектора
Армейцев также оштрафовали на полмиллиона рублей

При этом уточняется, что задержаны были трое мужчин 1976, 1985 и 1994 годов рождения, а не пятеро, как сообщалось ранее.

«В городе Ярославле во время проведения хоккейного матча сотрудниками охранного предприятия было выявлено несколько граждан, находившихся на трибуне без средств индивидуальной защиты органов дыхания и не реагировавших на замечания», — пояснили в МВД.

Как добавили в ведомстве, после того как мужчин вывели с трибуны, их доставили в ОМВД по Красноперекопскому городскому району.

В отношении всех троих составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). При этом двум из них предъявлены обвинения в мелком хулиганстве, еще одного обвиняют в неповиновении правоохранителю.

Как ранее рассказал один из задержанных болельщиков ЦСКА Дмитрий, в начале матча на сектор вдруг зашел ОМОН и начал задерживать людей. Сам он, по его признанию, был задержан за отсутствие защитной маски.

В свою очередь, пресс-служба ХК ЦСКА сообщила, что в данный момент представители клуба тесно контактируют с правоохранительными органами Ярославля и прилагают все усилия, чтобы помочь задержанным болельщикам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021