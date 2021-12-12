Смертность в США достигла 800 тысяч из-за штамма «Дельта»

В Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции умерли уже 800 тыс. человек, сообщает агентство Reuters в воскресенье, 12 декабря, отмечая, что всплеск смертей еще предстоит в связи с распространением нового штамма «Омикрон».

В январе-ноябре 2021 года число погибших в США уже превысило количество погибших за весь 2020 год.

Согласно отчету Reuters, c начала года более 450 тыс. человек в Штатах умерли от COVID-19, что составляет 57% всех смертей в стране от этой болезни с начала пандемии. Отмечается, что такой рост смертности связывают с распространением варианта «Дельта».

США, по информации агентства, занимают первое место среди стран G7 по количеству смертей на душу населения от COVID-19 в период с 1 января по 30 ноября. Так, на страну приходится 14% всех зарегистрированных смертей. Уровень смертности в Соединенных Штатах также в три раза выше, чем в Канаде, и в 11 раз выше, чем в Японии.

«Эксперты в области здравоохранения сообщают, что в этом году в основном скончались непривитые пациенты. Смертность увеличилась, несмотря на успехи в уходе за пациентами с коронавирусом и новые варианты лечения», — говорится в материале.

Новые случаи инфицирования в Соединенных Штатах составляли в среднем около 120 тыс. случаев в день, при этом на штат Мичиган приходилось наибольшее количество случаев в день.

Кроме того, больше всех людей умерли за последние 11 месяцев в штатах Алабама, Джорджия, Флорида, Кентукки, Оклахома, Миссисипи, Южная Каролина и Западная Вирджиния.

1 октября Reuters передавал, что в Соединенных Штатах было зарегистрировано 700 тыс. смертей. В среднем в стране сообщалось о более чем 2 тыс. летальных исходах в день за последнюю неделю. Это составило около 60% от пика смертности в январе. Тогда Белый дом назвал «ужасающим» достигшее 700 тыс. число смертей от коронавирусной инфекции в США.

29 июля администрация американского президента Джо Байдена заявила о намерении внедрить обязательную вакцинацию от COVID-19 среди федеральных сотрудников правительства США. Отмечается, что госслужащие, которые не подтвердили введение препарата, будут обязаны носить маски и перчатки на рабочих местах и проходить регулярное тестирование на инфекцию.

О начале масштабной вакцинации в США было объявлено 14 декабря.

По последним данным Worldometer, число погибших от COVID-19 в США превышает 718 тыс. человек.