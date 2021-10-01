Псаки отреагировала на данные о 700 тысячах умерших от COVID-19 в США

Белый дом назвал «ужасающим» достигшее 700 тыс. число смертей от коронавирусной инфекции в США. Об этом заявила в пятницу, 1 октября, пресс-секретарь администрации президента Штатов Джен Псаки на регулярном брифинге.

При этом, по ее словам, администрация помогла спасти жизни сотен людей, добившись вакцинации 78% населения.

«Это трагичное, ужасающее число людей, которых мы потеряли из-за пандемии», — сказала журналистам пресс-секретарь Белого дома.

Как сообщила в пятницу газета The New York Times, почти 700 тыс. человек в Соединенных Штатах умерли от коронавируса. При этом уточняется, что подавляющее большинство американцев, умерших в последние месяцы, не были вакцинированы.

«Новая тревожная волна смертей этим летом означает, что пандемия коронавируса стала самой смертоносной в истории Америки, обогнав потери от пандемии гриппа 1918 и 1919 годов, в результате которой погибло около 675 тыс. человек», — говорится в материале.

При этом, согласно статистике Reuters, в пятницу в Соединенных Штатах уже было зарегистрировано 700 тыс. смертей. В среднем в стране сообщалось о более чем 2 тыс. летальных исходах в день за последнюю неделю. Это составило около 60% от пика смертности в январе, как показал анализ данных общественного здравоохранения Reuters.

29 июля администрация американского президента Джо Байдена заявила о намерении внедрить обязательную вакцинацию от COVID-19 среди федеральных сотрудников правительства США. Отмечается, что госслужащие, которые не подтвердили введение препарата, будут обязаны носить маски и перчатки на рабочих местах и проходить регулярное тестирование на инфекцию.

О начале масштабной вакцинации в США было объявлено 14 декабря.

По последним данным Worldometer, число погибших от COVID-19 в США превышает 718 тыс. человек.