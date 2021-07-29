В США подтвердили требование об обязательной вакцинации госслужащих

Правительство Соединенных Штатов подтвердило свое намерение о введении обязательной вакцинации среди федеральных сотрудников. Об этом в четверг, 29 июля, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Так, администрация американского президента Джо Байдена намерена обязать носить маски и перчатки категорию сотрудников Белого дома, а именно — тех работников, что не подтвердили прохождение вакцинации от инфекции. Параллельно обозначенные госслужащие должны будут проходить тестирование на коронавирусную инфекцию с регулярностью в одну-две недели, а также соблюдать ограничения на официальные поездки.

Уточняется, что обозначенные правила распространяются не только на федеральных работников, но и на местных подрядчиков. Американская администрация намерена поощрять работодателей, которые будут следовать приведенной модели. Подробности такого рода поощрений не приводятся.

«Сегодня президент объявит о дополнительных усилиях, направленных именно на борьбу с распространением COVID-19, — это введение требований по защите нашей федеральной рабочей силы и тех, кого они обслуживают, а также дополнительных стимулов для вакцинации», — говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Вопросом по части внедрения вакцинации от коронавируса в перечень обязательных прививок, необходимых для американских военнослужащих, хозяин Белого дома поручил заняться Пентагону. В заявлении указывается, что военные служат по всему миру, следовательно, реализация данной меры в рамках борьбы с заболеваемостью в указанных кругах особенно важна.

В публикации дополнительно отмечается, что в настоящий момент США и экономика страны пребывают в более стабильном положении в сопоставлении с январем 2021 года: порядка 164 млн американцев, в числе которых — 80% пожилых и более 60% взрослых людей, полностью прошли вакцинацию. Тем не менее введения обязательной вакцинации требует распространение индийского штамма «Дельта».

О намерении американского правительства ввести обязательную вакцинацию для государственных служащих Джо Байден сообщал ранее, 27 июля, в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора национальной разведки.

Одной из компаний США, которая ввела обязательную вакцинацию для своих сотрудников, стал Google, о чем накануне, 28 июля, сообщил директор организации Сундар Пичаи.