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Байден заявил о возможности обязательной вакцинации для госслужащих

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Администрация США обсуждает возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных госслужащих. Об этом заявил во вторник, 27 июля, президент США Джо Байден во время посещения штаб-квартиры офиса директора Национальной разведки.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли Белый дом требовать от всех федеральных служащих прохождения вакцинации, американский лидер отметил, что этот вопрос «рассматривается».

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«Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал», — цитирует его The Washington Post.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге сообщила, что власти США пока не приняла решения относительно того, должны ли будут все служащие федеральных ведомств в обязательном порядке проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

При этом она фактически дала понять, что федеральное правительство поддерживает те инициативы частного сектора и других негосударственных структур, направленные на увеличение числа вакцинированных от COVID-19 в стране, в том числе штрафы в отношении тех, кто отказывается прививаться. По такому пути на днях пошла Национальная футбольная лига (НФЛ) США. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», — отметила Псаки. По ее словам, такие инициативы «важный фактор» в борьбе с пандемией.

Ранее, 25 июля, главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи указал на то, что Соединенные Штаты движутся в «неверном направлении», поскольку количество заражений коронавирусом продолжает увеличиваться, особенно среди непривитых американцев.

«Поскольку у нас 50% страны не полностью вакцинированы, это проблема <...> у нас пандемия среди непривитых, по этой причине мы практически умоляем непривитых людей пройти вакцинацию», — заявил медицинский советник.

Фаучи также обратил внимание на распространение в США индийского штамма «Дельта» и посоветовал американцам предпринимать меры для предотвращения заражений среди населения.

21 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число стран и территорий, в которых распространяется штамм «Дельта», выросло с 13 по 20 июля на 13 и достигло 124.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. В минздраве страны отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

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