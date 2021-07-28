Байден заявил о возможности обязательной вакцинации для госслужащих

Администрация США обсуждает возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19 для федеральных госслужащих. Об этом заявил во вторник, 27 июля, президент США Джо Байден во время посещения штаб-квартиры офиса директора Национальной разведки.

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли Белый дом требовать от всех федеральных служащих прохождения вакцинации, американский лидер отметил, что этот вопрос «рассматривается».

«Если вы не вакцинированы, вы далеко не так умны, как я думал», — цитирует его The Washington Post.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге сообщила, что власти США пока не приняла решения относительно того, должны ли будут все служащие федеральных ведомств в обязательном порядке проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

При этом она фактически дала понять, что федеральное правительство поддерживает те инициативы частного сектора и других негосударственных структур, направленные на увеличение числа вакцинированных от COVID-19 в стране, в том числе штрафы в отношении тех, кто отказывается прививаться. По такому пути на днях пошла Национальная футбольная лига (НФЛ) США. «Чем больше народа вакцинировано, тем безопаснее в стране», — отметила Псаки. По ее словам, такие инициативы «важный фактор» в борьбе с пандемией.

Ранее, 25 июля, главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи указал на то, что Соединенные Штаты движутся в «неверном направлении», поскольку количество заражений коронавирусом продолжает увеличиваться, особенно среди непривитых американцев.

«Поскольку у нас 50% страны не полностью вакцинированы, это проблема <...> у нас пандемия среди непривитых, по этой причине мы практически умоляем непривитых людей пройти вакцинацию», — заявил медицинский советник.

Фаучи также обратил внимание на распространение в США индийского штамма «Дельта» и посоветовал американцам предпринимать меры для предотвращения заражений среди населения.

21 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число стран и территорий, в которых распространяется штамм «Дельта», выросло с 13 по 20 июля на 13 и достигло 124.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. В минздраве страны отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.