В Google сообщили об обязательной вакцинации всех офисных сотрудников

Американский холдинг Alphabet, в который входит компания Google, сообщила о введении обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции всех сотрудников, которые работают в офисах. Об этом в среду, 28 июля, заявил директор Google и Alphabet Сундар Пичаи.

«Всем, кто будет работать в кампусах Google, необходимо будет пройти вакцинацию от коронавируса. Мы внедряем эту политику в США в ближайшие недели и распространим ее на другие регионы в ближайшие месяцы. Реализация будет зависеть от местных условий и правил и не будет применяться до тех пор, пока вакцины не станут широко доступны в вашем районе», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в блоге руководителя американских корпораций.

Дополнительно отмечается, что перед непосредственным прохождением вакцинации сотрудникам компании будут предоставлены рекомендации от своих руководителей, содержащие информацию об эффекте введения препарата.

Как уточняет НСН, под исключение инициативы попадет категория работников, которая не может сделать прививку по медицинским и иным уважительным соображениям.

Пичаи указал, что работа в удаленном формате на добровольной основе продлевается до 18 октября, что даст Google временные ресурсы, необходимые для восстановления деятельности американской компании, пишет «Газета.ру».

Накануне, 27 июля, американский президент Джо Байден в ходе своего выступления в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки рассказал о том, что правительство Соединенных Штатов обсуждает возможность внедрения обязательной вакцинации от коронавируса, которая распространится на федеральных государственных служащих.