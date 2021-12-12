Путин рассказал о подработке извозом на своей «Волге» в 90-е годы
Президент РФ Владимир Путин рассказал, как в начале 1990-х годов подрабатывал извозом на машине «Волга», привезенной им из ГДР. Об этом глава государства сообщил 12 декабря в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».
«Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать и извозом. <...> Неприятно об этом говорить, честно, если сказать, но, к сожалению, и это тоже было», — отметил российский лидер.
Ранее, 1 июня, президент сообщил, что его матери пришлось устроиться ночным сторожем, чтобы иметь возможность днем быть с сыном. Воспоминаниями он поделился в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Российский лидер отметил, что распад СССР стал для него и для еще многих граждан трагедией. Кроме того, президент РФ рассказал, что в 1990-е один из советников правительства России был кадровым сотрудником Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.
При этом 9 декабря Путин подчеркнул, что в годы президентства Бориса Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики. По словам президента, он «вычистил» их всех в начале нулевых. Позже в США они были осуждены за участие в приватизации.