Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е

В ходе судебного разбирательства в США выяснилось, что один из советников правительства России в начале 1990-х годов был кадровым сотрудником Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Об этом в интервью для фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показал 11 декабря телеканал «Россия-1», заявил президент РФ Владимир Путин.

«В числе этих советников (в правительстве РФ — Ред.) был, наверное, я думаю, но один точно был, кадровый сотрудник ЦРУ, который не имел права, в соответствии с законами своей страны, заниматься коммерческой деятельностью», — пояснил Путин.

Поскольку американцу было запрещено заниматься предпринимательством, то в США был инициирован судебный процесс, добавил президент. В ходе слушаний было озвучено то, что он был сотрудником ЦРУ.

9 декабря Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества рассказал, что в годы президентства Бориса Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики. По словам президента, он «вычистил» их всех в начале «нулевых». Позже в США они были осуждены за участие в приватизации.

Как добавляет «Газета.Ru», бывший председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заверил, что спецслужбы США не оказывали влияния на правительство РФ, образованное после распада СССР.

В июне бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что незадолго до развала СССР в окружении президента РСФСР Ельцина появился человек с иностранным акцентом, который давал ему советы по назначению на высшие государственные посты.