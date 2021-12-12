Стала известна причина досрочного ухода Дзюбы в отпуск

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба досрочно ушел в отпуск. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, источник.

По словам собеседника «РИА Новости», уход спортсмена связан с заработанными травмами. При этом, по данным Telegram-канала ZenitCafe, нападающий команды в настоящий момент находится на отдыхе на Мальдивах.

Встреча «Динамо» с «Зенитом» началась 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена» в Москве в 14:00. В настоящий момент счет встречи 0:0, добавляет «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Дзюба забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах.

Ранее, 3 декабря, «Зенит» дома сыграл вничью с «Ростовом» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:2. Сравнять счет, избежав поражения, «Зениту» помог Клаудиньо, который забил два гола — на 31-й минуте и на 69-й с пенальти.