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Путин сравнил происходившее в России в 1990-е с гражданской войной

Путин: в 1990-е годы в России по сути шла гражданская война
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Президент России Владимир Путин заявил, что в 1990-е годы в России, по сути, шла гражданская война. По его словам, сложная ситуация наблюдалась в экономике и в Вооруженных силах.

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«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил. По сути, в стране шла гражданская война», — отметил глава государства в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».

Вместе с тем российский лидер отметил, что распад СССР стал для него и для еще многих граждан трагедией. Кроме того, президент РФ рассказал, что в 1990-е один из советников правительства России в начале был кадровым сотрудником Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов.

При этом 9 декабря Путин подчеркнул, что в годы президентства Бориса Ельцина в российском правительстве работали американские разведчики. По словам президента, он «вычистил» их всех в начале «нулевых». Позже в США они были осуждены за участие в приватизации.

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