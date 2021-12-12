Бразильский боец Оливейра по-русски поблагодарил Нурмагомедова

Боец UFC из Бразилии Чарльз Оливейра по-русски поблагодарил российского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова за поздравление с победой. Об этом он написал 12 декабря, отвечая на комментарий россиянина в Twitter.

«Большое Вам спасибо», — написал бразилец.

Ранее в этот день Нурмагомедов поздравил бразильца с победой над американцем Дастином Порье на турнире UFC 269. По мнению российского бойца, бразилец заслужил победу.

Оливейра защитил пояс чемпиона легчайшего дивизиона. Поединок прошел на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Во втором раунде Оливейра перевел поединок в партер и более минуты удерживал соперника, нанося удары кулаками и локтями. Завершился поединок удушающим приемом со стороны бразильца.

Бразилец одержал 32-ю победу при восьми поражениях. Порье проиграл в седьмой раз при 28 победах.

За несколько дней до боя Порье заявил, что его триумф над действующим чемпионом UFC в легком весе Оливейрой «неоспорим». Бразилец отметил, что его шансы на победу крайне высоки.