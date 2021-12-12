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Нурмагомедов прокомментировал победу Оливейры над Порье

Нурмагомедов поздравил Оливейру с победой над Порье в рамках UFC 269
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Российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил бразильского спортсмена Чарльза Оливейру с победой над бойцом из США Дастином Порье. Об этом россиянин написал на своей странице в Twitter.

«Мои поздравления, чемпион, ты заслужил это», — отметил он.

В ночь на 12 декабря (утро мск) Оливейра выиграл бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 269 и защитил пояс чемпиона легчайшего дивизиона. Поединок прошел на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Во втором раунде Оливейра перевел поединок в партер и более минуты удерживал соперника, нанося удары кулаками и локтями. Завершился поединок удушающим приемом со стороны бразильца.

Бразилец одержал 32-ю победу при восьми поражениях. Порье проиграл в седьмой раз при 28 победах.

7 декабря Порье заявил, что его триумф над действующим чемпионом UFC в легком весе Оливейрой «неоспорим». В свою очередь, бразилец отметил, что его шансы на победу крайне высоки.

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