Депутат ГД Бессараб: с 2022 года в России упростят налоговую систему и улучшат экологию

В 2022 году в России продолжится внедрение цифровых технологий, а также будут упрощены получение социальных выплат и система налогообложения. Об этом 11 декабря сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как отметила парламентарий, в следующем году ожидаются изменения в налоговом законодательстве. Так, может появиться единый налог для предпринимателей, который будет удобен для самозанятых.

Также в 2022 году размер материнского капитала в России будет скорректирован в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, напомнила Бессараб, отметив, что индексация будет происходить по фактической инфляции.

Кроме того, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда будут увеличены на на 8,6% выше уровня инфляции согласно закону, одобренному главой государства 6 декабря, сказала она. Так, МРОТ составит в следующем году 13 890 рублей, а прожиточный минимум — 12 654 рублей.

«В результате поднимутся пособия по нетрудоспособности, пособия семьям с детьми», — цитирует слова Бессараб Ura.ru.

По словам депутата, в 2022 году также будет рассмотрен ряд инициатив, направленных на улучшение экологии.

При этом продолжится внедрение цифровых технологий. Например, речь идет о широком использовании беззаявительного порядка получения ряда социальных выплат, в том числе пенсии и маткапитала.

Применение такого механизма позволит уже в следующем году получать выплаты по электронному заявлению, стоять в очередях не придется, рассказала депутат.

К 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Так, это окажет значительное влияние на образование, появятся новые возможности по дистанционному обучению, подытожила Бессараб.

Ранее, 20 ноября, сообщалось о вступлении в силу с 1 января 2022 года новых правил выплаты пенсий. В частности, граждане смогут получать выплаты не только через почту, но и другие организации. При этом выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Для того чтобы получить пенсию в такой ситуации, будет необходимо написать заявление о ситуации и передать его в Пенсионный фонд (ПФР).