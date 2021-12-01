Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы

Совет Федерации на заседании в среду, 1 декабря, одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы.

Документ включает финансирование адресной поддержки семей с детьми. В частности, закон предусматривает повышение по инициативе президента России Владимира Путина прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2022 года на 8,6%.

Так, МРОТ должен увеличиться до 13 90 руб., а прожиточный минимум на душу населения — до 12 654 руб. В общей сложности увеличение доходов коснется 19 млн граждан.

Также в бюджет заложены дополнительные средства на развитие системы здравоохранения и образования, решение жилищных проблем россиян, ремонт автодорог, содействие занятости молодежи, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий.

Доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023-м — 25,540 трлн рублей, в 2024-м — 25,831 трлн рублей. Расходы намечены в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023-м — 25,241 трлн рублей, в 2024-м — 26,354 трлн рублей.

Бюджет сформирован на основе прогноза Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2022 году по сравнению с ожидаемым уровнем текущего года на 3% — до 133,328 трлн рублей, роста общего объема инвестиций на 5,9% — до 24,407 трлн рублей, уровня инфляции в размере 4% по сравнению с ожидаемой в 2021 году в 5,8%.

Законопроект внесли в Госдуму 30 сентября. Отмечалось, что он предусматривает дальнейший поэтапный рост поддержки россиян, в том числе в рамках реализации послания президента Федеральному собранию. Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.

24 ноября законопроект в третьем, окончательном чтении одобрила Госдума.

Кроме того, в третьем чтении был принят законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Уточняется, что по решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%.

В тот же день Путин призвал сделать все для того, чтобы обеспечить достойный уровень зарплаты бюджетников. Как отметил российский лидер, эти параметры увязаны со средним показателем доходов в экономике каждого региона. Он подчеркнул, что они «должны неукоснительно выполняться».