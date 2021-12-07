Прямой эфир
Политика
Песков назвал «нормандскую четверку» самодостаточным форматом
Мир
В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор
Общество
Вирусолог назвал штамм коронавируса «Омикрон» живой вакциной
Мир
ОБСЕ зафиксировала переброску Украиной военной техники в Донбасс
Политика
В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в Новый год
Мир
Трамп напишет мемуары о работе на посту президента США
Мир
В Великобритании пообещали рассмотреть вопрос о бойкоте Олимпиады в Китае
Общество
В России предложили изменить правила продажи игристого вина в Новый год
Общество
Минцифры обсудит с агрегаторами такси предоставление льгот ветеранам
Интернет
В WhatsApp появятся новые возможности с исчезающими сообщениями

Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 6 декабря подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей. Документ был размещен на официальном интернет портале правовой информации.

Хорошего понемножку: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму
Как это отразится на достатке россиян

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

24 ноября депутаты Госдумы в третьем чтении приняли соответствующий законопроект.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Отмечалось, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума в целом по стране на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей).

1 декабря Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год, предусматривающий повышение МРОТ и прожиточного минимума в стране, добавляет сайт «Газета.Ru».

Как 18 ноября рассказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета в 2022 году будет выделено 30 млрд рублей.

По его словам, благодаря такому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан, которые получают детские пособия, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии и пособия по временной нетрудоспособности.

В этот же день заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ затронет зарплаты порядка 3 млн россиян.

18 ноября президент России на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021