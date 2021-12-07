Президент Путин подписал закон об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году

Президент России Владимир Путин 6 декабря подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей. Документ был размещен на официальном интернет портале правовой информации.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

24 ноября депутаты Госдумы в третьем чтении приняли соответствующий законопроект.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Отмечалось, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума в целом по стране на очередной год (согласно прогнозу Минэкономразвития, 13 026 рублей).

1 декабря Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год, предусматривающий повышение МРОТ и прожиточного минимума в стране, добавляет сайт «Газета.Ru».

Как 18 ноября рассказал Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета в 2022 году будет выделено 30 млрд рублей.

По его словам, благодаря такому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан, которые получают детские пособия, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии и пособия по временной нетрудоспособности.

В этот же день заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что повышение МРОТ затронет зарплаты порядка 3 млн россиян.

18 ноября президент России на совещании по социальным вопросам предложил увеличить в 2022 году прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей. Он отметил, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ.