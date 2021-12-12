Шесть человек погибли при обрушении из-за торнадо склада Amazon в США

Из-за вызванного торнадо частичного обрушения склада компании Amazon в городе Эдвардсвилл (штат Иллинойс) погибли шесть человек. Об этом 11 декабря сообщил губернатор Джей Роберт Прицкер.

«Я с глубокой скорбью подтверждаю, что на данный момент шесть человек погибли. Один человек находится в больнице», — заявил губернатор в эфире телеканала CBS.

Также уточняется, что в здании могли находиться от 50 до 100 человек. По словам Прицкера, спасательная операция продолжается.

Недавние торнадо привели к гибели в США более 80 человек. Наибольшее число жертв (70) было зафиксировано в штате Кентукки, на который пришелся основной удар стихии. Там введен режим ЧС.

Ранее в субботу президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

По его словам, он поручил развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров.

В этот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.