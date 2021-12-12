Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории страны

Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на ряд штатов торнадо и ураганы крупнейшими в истории. Политик также подчеркнул, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких регионах при соответствующих запросах от губернаторов.

«Это, вероятно, крупнейшее торнадо в нашей истории. Я говорил сегодня по телефону с губернаторами пострадавших штатов — Арканзаса, Иллинойса, Кентукки, Миссури и Теннесси. Люди потеряли свои дома, бизнес, это трагедия. Мы по-прежнему не знаем точное число жертв», — подчеркнул президент США.

По его словам, он поручил развернуть на пострадавших территориях чрезвычайные и спасательные службы, наладить водоснабжение и поставки необходимых товаров.

«FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. — Ред.) работает в каждом из штатов, оценивает ущерб и необходимость оказания поддержки, где она требуется», — отметил Байден.

Ранее в этот день Джо Байден объявил в Кентукки режим ЧС, где погибшими из-за непогоды числятся около 70 человек. По его словам, это мобилизует федеральную систему реагирования на чрезвычайные ситуации для штата.

Также 11 декабря сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.