Трампа расстроило поведение Байдена на переговорах с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его расстроило поведение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря.

«Я смотрел его с Путиным на днях. И я был очень печален», — сказал Трамп на митинге своих сторонников, отметив, что «даже обсуждать не хочет некомпетентность Байдена».

Накануне переговоров лидеров, 6 декабря, Трамп выразил мнение, что переговоры Путина и Байдена будут «неравным матчем» для американской стороны. Также Трамп добавил, что он сам всегда действовал по отношению к РФ жестко, при этом ему нравился российский президент.

Переговоры глав США и РФ прошли 7 декабря в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Их общение длилось два часа. В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер.