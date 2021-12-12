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Житель Ершова признал вину в насилии над малолетней

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В Ершове 36-летний ранее судимый мужчина признал вину в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Об этом 11 декабря сообщается на сайте управления СК РФ по Саратовской области.

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Следователи намерены просить суд заключить обвиняемого под стражу.

Ранее в субботу мужчине предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

По данным следствия, в Ершове семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь с 10 на 11 декабря, пока супруги были в магазине, оставив в квартире дочь и сына, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле. Родители вызвали сотрудников полиции.

По данным РЕН ТВ, потерпевшей всего полтора года. Отмечается, что девочка госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, сотрудники СК намерены дать юридическую оценку условиям жизни и воспитания детей в семье, а также действиям органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей.

26 ноября правоохранители в Москве смогли задержать по горячим следам подозреваемого в нападении на школьницу в лифте. По предварительным данным, 21 ноября мужчина зашел в подъезд дома вслед за школьницей. В лифте он схватил ее, вывел в подъезд и домогался. Подозреваемого задержали за сутки.

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