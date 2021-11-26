В Москве на школьницу напал отпущенный из тюрьмы рецидивист

В Москве задержали мужчину, напавшего на школьницу в лифте одной из многоэтажек на Кантемировской улице. Им оказался 42-летний Дмитрий Грушнов, который неоднократно был судим за аналогичные преступления. Об этом 26 ноября сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 21 ноября. Мужчина зашел в лифт вместе с семиклассницей и под угрозой заставил выйти на четвертом этаже и пройти на лестницу. Там он совершил непристойные действия в присутствии школьницы, а потом скрылся. Мать девочки обратилась в полицию. Преступника задержали.

По данным телеканала, биография мужчины насчитывает несколько судимостей, связанных либо с несовершеннолетними, либо с насильственными действиями. Самый большой срок Грушнова — 20 лет, но суд сократил время его пребывания в тюрьме до 16 лет и 11 месяцев.

Мужчина вышел из колонии в июле 2019 года. На свободе он пробыл всего неделю, за это время успел дважды напасть на детей. Однако доказать, что его целью было надругательство, не получилось. Грушнову вменили попытки ограбления подростков. Оба раза он нападал на школьников в подъездах и обшаривал их одежду, но ничего не брал. За эти преступления мужчина получил четыре года колонии строгого режима, которые отбывал в Ивановской области.

В октябре 2021 года суд смягчил его наказание за хорошее поведение. За заключенного в суде вступилась колония. Ее представитель заявил, что Грушнов «для исправления не нуждается в дальнейшем лишении свободы», что он «опрятен и соблюдает правила личной гигиены», «вежлив» и «поддерживает социально полезные связи с родственниками».

Суд постановил заменить наказание в виде заключения под стражу на исправительные работы в Московской области. Грушнову еще предстояло трудиться более девяти месяцев, но в один из выходных он уехал в столицу и напал на школьницу.

Нагатинский районный суд Москвы вынес постановление о новом аресте Дмитрия Грушнова. Он будет ожидать процесса в СИЗО. Пока арест ему назначен на два месяца.

РЕН ТВ также отмечает, что в один из периодов своей жизни мужчине даже удалось устроиться на работу в детскую поликлинику. Совершил ли он там преступления, на данный момент неизвестно.

10 сентября партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов.

Кроме того, пожизненный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних.