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Оформивший дубль Заболотный стал лучшим игоком матча ЦСКА-«Арсенал»

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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, дубль которого принес команде победу в матче против тульского «Арсенала» (2:0), назван лучшим игроком встречи.

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Противостояние клубов состоялось ранее в субботу в рамках 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

На 33-й минуте Заболотный забил пяткой, а на 75-й реализовал пенальти.

Причем игра была под угрозой срыва из-за мороза, напоминает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в таблице чемпионата России с 30 очками. «Арсенал» с 19 баллами располагается на 11-й строчке.

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