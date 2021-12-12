Оформивший дубль Заболотный стал лучшим игоком матча ЦСКА-«Арсенал»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный, дубль которого принес команде победу в матче против тульского «Арсенала» (2:0), назван лучшим игроком встречи.

Противостояние клубов состоялось ранее в субботу в рамках 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).

На 33-й минуте Заболотный забил пяткой, а на 75-й реализовал пенальти.

Причем игра была под угрозой срыва из-за мороза, напоминает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, ЦСКА поднялся на третье место в таблице чемпионата России с 30 очками. «Арсенал» с 19 баллами располагается на 11-й строчке.