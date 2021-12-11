Стали известны подробности смерти ребенка в стоматологии Петербурга

УМВД России по Приморскому району раскрыло детали инцидента, произошедшего в частной стоматологической клинике «Дункан» в Петербурге, где после наркоза умер шестилетний ребенок.

По данным следователей, мальчик скончался от остановки сердца.

Как сообщает пресс-служба ведомства, мама мальчика обратилась в клинику по предварительной записи для лечения зубов ребенка под наркозом. После осмотра педиатром несовершеннолетнему на операционном столе, в присутствии матери, положили маску на лицо и начали проводить индукционный наркоз. Мальчик сделал несколько вдохов, после чего перестал дышать.

Отмечается, что скорая помощь приехала на место происшествия спустя 45 минут, но ребенка спасти не удалось.

Согласно информации МВД, семья малыша полная и благополучная, никто из родителей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состоит.

О том, что ребенок скончался в стоматологии Петербурга, стало известно 10 декабря.

В тот же день следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).