СК возбудил дело после смерти ребенка в стоматологии Петербурга

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело из-за смерти шестилетнего мальчика после наркоза в частной стоматологической клинике. Об этом сообщается 10 декабря на сайте регионального управления Следственного комитета.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — пояснили в пресс-службе СК.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители проводят следственные действия для установления обстоятельств случившегося.

О том, что ребенок скончался в стоматологии Петербурга стало известно ранее в пятницу.