Ребенок умер после наркоза в стоматологической клинике Петербурга

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологической клинике. Об этом стало известно «Известиям».

Инцидент произошел в частной клинике на улице Шаврова. Обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет. Также проверку инцидента начала прокуратура.

28 августа полуторагодовалый ребенок скончался после отравления растворителем уайт-спирит (бензин-растворитель) в дагестанском Кизляре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По информации ведомства, в городскую больницу Кизляра девочка с сильным химическим отравлением была доставлена накануне. Девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы.