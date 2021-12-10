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Ребенок умер после наркоза в стоматологической клинике Петербурга

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В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик умер после наркоза в стоматологической клинике. Об этом стало известно «Известиям».

Инцидент произошел в частной клинике на улице Шаврова. Обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет. Также проверку инцидента начала прокуратура.

28 августа полуторагодовалый ребенок скончался после отравления растворителем уайт-спирит (бензин-растворитель) в дагестанском Кизляре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По информации ведомства, в городскую больницу Кизляра девочка с сильным химическим отравлением была доставлена накануне. Девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

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