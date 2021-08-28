В Дагестане ребенок умер после отравления бензином-растворителем

Полуторагодовалый ребенок скончался после отравления растворителем уайт-спирит (бензин-растворитель) в дагестанском Кизляре. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По информации ведомства, в городскую больницу Кизляра девочка с сильным химическим отравлением была доставлена накануне.

«Ребенок поступил в состоянии клинической смерти, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь девочке», — сообщили в дагестанском минздраве.

Представитель ведомства уточнил ТАСС, что девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

По словам старшего помощника прокурора региона Татьяны Голубовой, уже начата проверка в связи со смертью ребенка. По результатам проводимых мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в июле ребенок отравился жидкостью для розжига в Москве. Инцидент произошел в жилом доме на улице Ивана Сусанина. По данным следователей, несовершеннолетний находился в гостях вместе с родителями. Когда взрослые отвлеклись, он выпил жидкость для розжига, ему была оказана медицинская помощь.