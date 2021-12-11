Байден поручил направить помощь в пострадавшие от урагана регионы США

Американского президента Джо Байдена проинформировали о торнадо и ураганах, обрушившихся на ряд штатов США. Он распорядился направить помощь в пострадавшие от стихии регионы страны. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Белого дома.

«Глава Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, помощник по вопросам нацбезопасности, замглавы аппарата и директор по внутригосударственным проблемам доложили президенту Байдену о критических погодных условиях и торнадо, которые обрушились на семь штатов этой ночью», — сказано в сообщении.

Глава Белого дома поручил выделить федеральные ресурсы для помощи пострадавшим регионам.

«В связи с продолжающейся оценкой ущерба в течение текущего дня президенту продолжат докладывать о ситуации», — добавили в пресс-службе.

Ранее в субботу сообщалось, что более 70 человек погибли от урагана в американском штате Кентукки. Уточнялось, что их число до конца текущего дня может вырасти до сотни.

В этот же день стало известно, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.

10 декабря метеорологи США предупредили о возможности торнадо в ряде округов штатов Арканзас, Кентукки и Иллинойс.