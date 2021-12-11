Из-за урагана в американском штате Кентукки погибло более 70 человек

Более 70 человек погибли от урагана в штате Кентукки (США), их число до конца текущего дня может вырасти до сотни. Об этом на пресс-конференции 11 декабря сообщил губернатор региона Энди Бэшир.

«Сейчас число погибших составляет 70 человек, но на самом деле оно может увеличиться до 100 до конца дня», — сказал он.

Ранее в субботу сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли после обрушения урагана на дом престарелых в американском городе Монетт (штат Арканзас). По информации СМИ, пять человек смогли выбраться из полуразрушенного здания. Данных об их состоянии пока нет. При этом еще 20 могут находиться под завалами.

10 декабря метеорологи США предупредили о возможности торнадо в ряде округов штатов Арканзас, Кентукки и Иллинойс.