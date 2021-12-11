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Полиция арестовала 13 участников акции против антиковидных мер в Люксембурге

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В Люксембурге сотрудники полиции арестовали 13 участников акции против антиковидных мер, еще несколько десятков человек задержаны. Об этом сообщает в субботу, 11 декабря, телеканал RFL.

На мероприятие вышло около 1 тыс. граждан. Демонстранты бросали бутылки и фейерверки. В городе затруднено движение транспорта.

По словам корреспондента «Известий», сотрудники полиции применили в отношении участников акции водометы.

«Протестующие против антиковидных мер только что заполонили улицы здесь, в центре Люксембурга. Они протестуют вторую неделю, заявляя, что действующие меры диктаторские», — рассказал журналист Арис Иконому.

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При этом акции проходят уже вторую неделю.

Ранее, 3 декабря, премьер-министр страны Александр Де Кроо заявил, что в стране усилят меры против коронавируса, для того чтобы избежать дальнейшего усугубления эпидемиологической ситуации. Так, детские сады и начальные школы закрываются с 18 декабря до Нового года.

20 ноября три человека получили огнестрельные ранения в Роттердаме во время беспорядков, вспыхнувших в ходе выступлений против проводимых властями Нидерландов новых ограничительных антиковидных мер. Протестующие бросали в силовиков камни и запускали в их сторону фейерверки. При этом пострадали и сами стражи порядка.

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