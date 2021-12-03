В Бельгии ужесточат меры против COVID-19

В Бельгии усилят меры против коронавируса, для того чтобы избежать дальнейшего усугубления эпидемиологической ситуации в стране. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

«Мы переживаем трудные недели. Эта осенняя волна оказалась гораздо более сложной, чем предполагалось. Уровень заболеваемости COVID-19 у нас один из самых высоких в Европе», — отметил он на пресс-конференции в Брюсселе, передает The Bruccels Times.

По его словам, ухудшившаяся эпидемиологическая обстановка привела к острой нехватке коек в больницах для тех, кому необходимы операции.

«И ситуация сложная не только в медицинском обслуживании. Многие учебные заведения и предприятия подпадают под карантин. Перед нами теперь только одна задача: еще больше ужесточить меры», — добавил Де Кроо.

Усиление антиковидных ограничений коснется, в частности, детей в возрасте от четырех до шести лет. Так, для них с 4 декабря будет введен масочный режим в местах, где их ношение уже обязательно.

Кроме того, школьные классы в случае выявления в них двух зараженных человек должны будут закрыться на карантин.

Обучение в средней школе будет проводиться «гибридным методом» — половина занятий должна проводиться дистанционно. При этом экзамены организуются только при полном очном присутствии.

Де Кроо также отметил, что детские сады и начальные школы закрываются с 18 декабря до Нового года. Распоряжения по заведениям высшего образования появятся позже.

Помимо этого с 6 декабря запрещаются коллективные мероприятия в помещениях более чем для 200 участников. Если число их меньше 200, они должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

Кроме того, спортивные соревнования могут проводиться под крышей, но без зрителей. Присутствие публики на соревнованиях под открытым небом будет ограничено.

Также он отметил, что рекомендовано ограничить человеческие контакты, обязательная дистанционная работа по четыре дня в неделю там, где это возможно, — обязательное требование.

В последние дни в Бельгии заражаемость коронавирусной инфекцией приближалась в среднем к 18 тыс. случаев в сутки.

19 ноября сообщалось, что в Австрии вводят локдаун и обязательную вакцинацию от коронавируса. 22 ноября вступает в силу общенациональный локдаун для всех жителей страны, как вакцинированных, так и еще не привитых против коронавируса.

Уточняется, что локдаун продлится от 10 до 20 дней. В этот период будут отменены все публичные и культурные мероприятия, приостановят работу кафе и рестораны, а также учреждения культуры. Большая часть торговых точек тоже будет закрыта, за исключением магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Кроме того, будут закрыты и школы.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.