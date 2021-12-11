Диетолог перечислила правила хранения новогодних салатов

Салаты, приготовленные к Новому году, следует хранить определенным образом, иначе организму могут грозить неприятные последствия. Советами поделилась в субботу, 11 декабря, диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что новогодние салаты желательно хранить в холодильнике с большой осторожностью, а лучше — не хранить вовсе. По словам специалиста, в данном случае всё будет зависеть от чувствительности организма, так как заправленные блюда в среднем хранятся в холодильнике около 12 часов.

«До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встает после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато <...> Взрослый здоровый организм, может, и справится, а вот у пожилого или ребенка может организм и не справиться, поэтому зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?» — отметила Соломатина в беседе с «Лента.ру».

Диетолог порекомендовала в новогоднюю ночь ставить салат в холодильник, а не оставлять его на столе, если семья собралась идти в гости. Для того чтобы блюдо простояло до утра, следует отправить его в холодильник без заправки.

«Если человек хочет оставить салат на следующий день, в идеале нужно заранее сварить овощи, а на следующий день быстро порезать, залить заправкой и подать», — заключила Соломатина.

Ранее, 8 декабря, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия порекомендовал заменить оливье с докторской колбасой салатом с отварной курицей или запеченным лососем, а вместо пирогов и тортов, содержащих избыточное количество углеводов и жиров, подать штрудель.