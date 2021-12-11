Прямой эфир
Общество
Опубликована запись переговоров пилотов при экстренной посадке в Шереметьево
Происшествия
Из-за урагана в американском штате Кентукки погибло более 70 человек
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Болельщик умер на стадионе после матча «Крылья Советов» — «Рубин»
Мир
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Происшествия
Открытое горение на складе в Ростове-на-Дону ликвидировали

Диетолог перечислила правила хранения новогодних салатов

Диетолог Соломатина рассказала, как правильно хранить новогодние салаты
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Салаты, приготовленные к Новому году, следует хранить определенным образом, иначе организму могут грозить неприятные последствия. Советами поделилась в субботу, 11 декабря, диетолог Елена Соломатина.

Она уточнила, что новогодние салаты желательно хранить в холодильнике с большой осторожностью, а лучше — не хранить вовсе. По словам специалиста, в данном случае всё будет зависеть от чувствительности организма, так как заправленные блюда в среднем хранятся в холодильнике около 12 часов.

Рецепты роста: оливье и селедка под шубой подорожали на 15–25%
Стоимость каких ингредиентов увеличилась больше всего

«До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встает после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато <...> Взрослый здоровый организм, может, и справится, а вот у пожилого или ребенка может организм и не справиться, поэтому зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?» — отметила Соломатина в беседе с «Лента.ру».

Диетолог порекомендовала в новогоднюю ночь ставить салат в холодильник, а не оставлять его на столе, если семья собралась идти в гости. Для того чтобы блюдо простояло до утра, следует отправить его в холодильник без заправки.

«Если человек хочет оставить салат на следующий день, в идеале нужно заранее сварить овощи, а на следующий день быстро порезать, залить заправкой и подать», — заключила Соломатина.

Ранее, 8 декабря, врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Шота Каландия порекомендовал заменить оливье с докторской колбасой салатом с отварной курицей или запеченным лососем, а вместо пирогов и тортов, содержащих избыточное количество углеводов и жиров, подать штрудель.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021