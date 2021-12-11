Джо Байден на шоу Джимми Фэллона рассказал об отношении к республиканцам

Джо Байден впервые появился в развлекательной телепередаче с момента вступления в должность. Президент США принял участие в ток-шоу Фэллона на канале NBC, передает телеканал «Известия». Байден рассказал, что среди его друзей есть республиканцы, и поделился неожиданной историей.

«Например, причина, по которой я слегка опоздал к вам на эфир: я выступал с прощальной речью на похоронах республиканца Боба Доула. Мы были друзьями. Мы не во всем соглашались друг с другом, но были друзьями. И у нас часто встречались такие отношения. И они до сих пор существуют, но более экстремально настроенные члены Республиканской партии и подогревание конфликта со стороны Трампа затрудняют поддержание таких отношений», — рассказал президент США Джо Байден.

Байден поделился подробностями жизни в Вашингтоне. По словам Джо Байдена, в Белом доме они с женой сами готовят себе завтрак. Байден решил принять участие в шоу на фоне падения своего рейтинга. В начале года политику президента США одобряли 57% американцев. К концу осени рейтинг главы Белого дома упал до 42%.

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