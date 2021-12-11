Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР

Россияне назвали самые любимые фильмы времен СССР, на первом месте оказалась мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Соответствующие данные следуют из результатов опроса, проведенного ВЦИОМом совместно с РБК в рамках спецпроекта «30 лет без СССР».

Киноленту Меньшова выбрали 6% опрошенных, еще 5% отметили фильм «Девчата», по 4% отдали предпочтение картинам «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Последнюю отметило молодое поколение. Подобные предпочтения в выборе фильма для просмотра присутствуют у 11% молодежи в возрасте 18–24 лет, а также у 8% опрошенных в возрасте 25–34 лет.

Опрос ВЦИОМа был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что в Москве проходят съемки масштабного музыкального фильма по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». Режиссером-постановщиком картины стал Илья Учитель, известный по кинохиту «Стрельцов». Певица Полина Гагарина перевоплотится в ведьму Леди Джейн: эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации.