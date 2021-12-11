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Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР

Опрос ВИЦОМ показал, какой фильм времен СССР чаще всего смотрят россияне
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Россияне назвали самые любимые фильмы времен СССР, на первом месте оказалась мелодрама режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Соответствующие данные следуют из результатов опроса, проведенного ВЦИОМом совместно с РБК в рамках спецпроекта «30 лет без СССР».

Киноленту Меньшова выбрали 6% опрошенных, еще 5% отметили фильм «Девчата», по 4% отдали предпочтение картинам «В бой идут одни «старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

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Последнюю отметило молодое поколение. Подобные предпочтения в выборе фильма для просмотра присутствуют у 11% молодежи в возрасте 18–24 лет, а также у 8% опрошенных в возрасте 25–34 лет.

Опрос ВЦИОМа был проведен 24 ноября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее, 7 декабря, стало известно, что в Москве проходят съемки масштабного музыкального фильма по мотивам русской народной сказки «Летучий корабль». Режиссером-постановщиком картины стал Илья Учитель, известный по кинохиту «Стрельцов». Певица Полина Гагарина перевоплотится в ведьму Леди Джейн: эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации.

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