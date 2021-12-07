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Полина Гагарина сыграет в современной экранизации «Летучего корабля»

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В Москве проходят съемки масштабного музыкального фильма по мотивам любимой всеми русской народной сказки «Летучий Корабль» (производство киностудии «РОК»). Режиссёром-постановщиком картины стал Илья Учитель, известный по кинохиту «Стрельцов». Яркая молодая команда проекта расскажет легендарную сказку современным киноязыком, углубив героев и переосмыслив сюжет, добавив ещё больше захватывающих приключений и юмора.

Илья Учитель, режиссер-постановщик «Летучего Корабля»:

«Передо мной как перед режиссёром стоит очень амбициозная задача - переосмыслить великий мультфильм, который к тому же является мюзиклом. Со своей стороны я стараюсь сделать все, что могу, окружил себя лучшими на данный момент людьми, способными мыслить нестандартно, сказочно. Кастинг нашего фильма считаю абсолютно уникальным, как по звёздности состава, так и по таланту. Все слагаемые успеха есть. Уверен, что если получится в полной мере осуществить задуманное, зритель не останется равнодушным».

В главных ролях зрители увидят новые молодые лица: роль Ивана исполнит Александр Метёлкин, вошедший в Топ-12 восходящих звёзд российского кинематографа по версии Кинопоиска, а Забаву сыграет талантливая Анастасия Мытражик, для которой это будет первой по-настоящему большой ролью. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотится в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации. Андрей Бурковский сыграет хитрого Поля, Леонид Ярмольник выступит в роли Царя, Анна Уколова появится в неожиданном образе Соловья-Разбойника.

Полина Гагарина, певица, актриса, исполнительница роли Леди Джейн в «Летучем Корабле»:

«Мой персонаж - ведьма Леди Джейн - это новая, специально написанная героиня «Летучего Корабля», которая проходит через достаточно драматические события и переживания. Глядя на неё и происходящее вокруг, дети смогут понять для себя, что такое настоящие обман и предательство. Думаю, им будет очень жаль мою героиню в начале, но в конце, как и в любой хорошей сказке, всё, конечно же, обернется самым лучшим образом».

Создатели называют эту экранизацию «Летучего Корабля» красочной музыкальной комедией, которая безусловно не обойдется без легендарных песен Максима Дунаевского и Юрия Энтина: «А я не хочу, не хочу по расчёту», «Ах, если бы сбылась моя мечта», арии Водяного «Я Водяной, я Водяной!», соло Ивана «Человек я простой» и конечно же частушек Бабок Ёжек.

Алексей Учитель, продюсер, Народный артист РФ, основатель и художественный руководитель киностудии «РОК»:

«Думаю, многие помнят советский мультфильм, снятый по мотивам народной сказки. Эти 18 минут так полюбились детям и взрослым, что уже по сути вошли в наш культурный код. Мы написали полнометражную игровую историю, которая существенно расширяет мир сказки, создавая пространство для развития характеров персонажей. Знакомые герои откроются с новых сторон, буквально оживут на глазах зрителей. А потрясающая молодая команда, которая работает над картиной – это гарантия того, что фильм, оставаясь абсолютной сказкой, приобретет очень современное звучание».

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