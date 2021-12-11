Прямой эфир
Общество
Пассажиров нижних полок поездов обяжут уступать место у стола
Спорт
Французские биатлонисты заняли весь пьедестал в пасьюте этапа Кубка мира
Мир
Депутаты из Львова предложили раде переименовать Россию
Общество
Правительство выделило почти 14 млрд рублей для выплат малоимущим семьям
Мир
Замглавы МВД Украины устроил скандал у блокпоста в Донбассе
Политика
Путин рассказал о выявлении сотрудника ЦРУ среди советников кабмина в 1990-е
Общество
Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
Общество
Заподозренного в хранении оружия экс-депутата от КПРФ задержали
Общество
На улицах Москвы включили праздничное освещение
Мир
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Госпогранслужба Украины отказала во въезде певице из РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная пограничная служба Украины не разрешила въезд в страну певице из России и организатору ее выступлений из-за посещения ими Крыма, сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

Вы не въезжаете: как Киев узнаёт о посещении Крыма россиянами
И какие средства использует Украина для пополнения черного списка

«При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма (Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией и не признает результаты референдума о воссоединении с РФ. — Ред.), в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», — отметили украинские пограничники.

По их данным, исполнительница и организатор концертов планировали попасть на мероприятие на Украине. Имена россиян госпогранслужба не назвала.

Россияне прилетели в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года.

В октябре министерство культуры и информационной политики совместно со службой безопасности Украины расширило черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. В него добавили 13 деятелей культуры из России, теперь в списке фигурируют 228 человек.

Впервые минкультуры Украины обнародовало черный список деятелей культуры в августе 2015 года. По мнению Киева, внесенные в перечень лица «создают угрозу национальной безопасности».

В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется.

12 августа запретили въезд на Украину российскому певцу Филиппу Киркорову.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021