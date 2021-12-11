Госпогранслужба Украины отказала во въезде певице из РФ

Государственная пограничная служба Украины не разрешила въезд в страну певице из России и организатору ее выступлений из-за посещения ими Крыма, сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

«При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма (Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией и не признает результаты референдума о воссоединении с РФ. — Ред.), в т.ч. посещая фестивали, проводившиеся на полуострове в разные годы», — отметили украинские пограничники.

По их данным, исполнительница и организатор концертов планировали попасть на мероприятие на Украине. Имена россиян госпогранслужба не назвала.

Россияне прилетели в Киев рейсом из Стамбула. За нарушение норм украинского законодательства им отказали в пересечении границы и запретили въезд на три года.

В октябре министерство культуры и информационной политики совместно со службой безопасности Украины расширило черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. В него добавили 13 деятелей культуры из России, теперь в списке фигурируют 228 человек.

Впервые минкультуры Украины обнародовало черный список деятелей культуры в августе 2015 года. По мнению Киева, внесенные в перечень лица «создают угрозу национальной безопасности».

В число первых артистов, выступления которых запрещены на Украине, попали Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. С тех пор время от времени этот список расширяется.

12 августа запретили въезд на Украину российскому певцу Филиппу Киркорову.