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Стратегический самолет-разведчик ВВС США заметили вблизи Донбасса

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Стратегический самолет-разведчик Boeing RC-135 Rivet Joint ВВС США приблизился к Донбассу. Соответствующие данные приводит в субботу, 11 декабря, сайт авиационного мониторинга Flightradar.

На 12:52 мск самолет находился неподалеку от линии разграничения в Донбассе. Исходя из карты его перемещений, свой полет он начал с северо-запада Украины, после чего направился в центральную часть страны, а затем к Донбассу.

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По данным издания «Страна.UA», воздушное судно может вести разведку в районе линии соприкосновения.

Ранее, 9 декабря, Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил, что корабль управления «Донбасс» ВМС Украины, находящийся в акватории Азовского моря, двигался в сторону Керченского пролива, приблизившись к нему на 18 морских миль. В ведомстве подчеркнули, что эти действия создали угрозу безопасности мореплавания. Позднее судно легло на обратный курс.

Вместе с тем в тот же день в МИД РФ подчеркнули, что НАТО, нарушая принцип неделимости безопасности, все эти годы последовательно продвигалось на восток. За два дня до этого президент России Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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